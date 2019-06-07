اعترافات 5 لصوص "كابلات" بالخليفة: "اعتدنا تقطيعها وبيعها لتجار الخردة"

كتب سليم على

اعترف 5 لصوص بعد القبض عليهم فى منطقة الخليفة بتكوين تشكيل لسرقة كابلات كهربائية، وإنهم سرقوا فى أخر جرائمهم كمية كبيرة من الكابلات من داخل كبائن الكهرباء الكائة بمنطقة المقابر فى الخليفة، وكانوا ينوون تقطيعها وبيعها لتجار الخردة كما فعلوا فى الجرائم السابقة.

وكانت قوة من قسم شرطة الخليفة، أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط 5 أشخاص، أثناء سرقتهم كمية من الكابلات الكهربائية، من داخل إحدى كبائن الكهرباء، بمنطقة مقابر الإمام الشافعى.

وحرزت القوة من اللصوص 6 لفافات من الكابلات الكهربائية بطول 35 مترًا، كما حرزت الأدوات التى تُستخدم فى ممارسة نشاطهم الإجرامى، ودراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهم.