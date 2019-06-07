اضبط مخالفة.. إنارة كشافات أعمدة كهرباء قرية راجى ببنى سويف نهاراً

بنى سويف : هانى فتحى

اشتكى عمر رزق أحد أهالى قرية راجى التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف من إنارة كشافات أعمدة الكهرباء الموجودة فى القرية فى النهار .

وقال عمر رزق لـ"اليوم السابع"، إن القرية تعانى من عدم وجود فنى كهرباء لتشغيل وإطفاء أعمدة الإنارة الموجودة فى القرية فى الصباح والمساء .

وأضاف عمر رزق، يقوم الأهالى بإنارة محول الكهرباء الخاص بأهمية الإنارة الموجودة فى القرية كل مساء لعدم وجود مختص يقوم بذلك من قبل شركة الكهرباء .

وطالب المواطن من قطاع كهرباء بنى سويف بتوفير مختص يقوم بمتابعة محولات القرية حتى لا يتعرض حياة المواطنين للخطر.







