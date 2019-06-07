اضبط مخالفة.. إنارة كشافات أعمدة كهرباء قرية راجى ببنى سويف نهاراً

اشتكى عمر رزق أحد أهالى قرية راجى التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف من إنارة كشافات أعمدة الكهرباء الموجودة فى القرية فى النهار .
وقال عمر رزق لـ"اليوم السابع"، إن القرية تعانى من عدم وجود فنى كهرباء لتشغيل وإطفاء أعمدة الإنارة الموجودة فى القرية فى الصباح والمساء .
وأضاف عمر رزق، يقوم الأهالى بإنارة محول الكهرباء الخاص بأهمية الإنارة الموجودة فى القرية كل مساء لعدم وجود مختص يقوم بذلك من قبل شركة الكهرباء .
وطالب المواطن من قطاع كهرباء بنى سويف بتوفير مختص يقوم بمتابعة محولات القرية حتى لا يتعرض حياة المواطنين للخطر.
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