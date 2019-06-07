سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 02:37 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة.. إنارة كشافات أعمدة كهرباء قرية راجى ببنى سويف نهاراً

الجمعة، 07 يونيو 2019 02:30 ص
اضبط مخالفة.. إنارة كشافات أعمدة كهرباء قرية راجى ببنى سويف نهاراً إنارة كشافات أعمدة كهرباء قرية راجى ببنى سويف نهاراً
بنى سويف : هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اشتكى عمر رزق أحد أهالى قرية راجى التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف من إنارة كشافات أعمدة الكهرباء الموجودة فى القرية فى النهار .

وقال عمر رزق لـ"اليوم السابع"، إن القرية تعانى من عدم وجود فنى كهرباء لتشغيل وإطفاء أعمدة الإنارة الموجودة فى القرية فى الصباح والمساء .

وأضاف عمر رزق، يقوم الأهالى بإنارة محول الكهرباء الخاص بأهمية الإنارة الموجودة فى القرية كل مساء لعدم وجود مختص يقوم بذلك من قبل شركة الكهرباء .

وطالب المواطن من قطاع كهرباء بنى سويف بتوفير مختص يقوم بمتابعة محولات القرية حتى لا يتعرض حياة المواطنين للخطر.

 

IMG-20190604-WA0024
 

 

IMG-20190604-WA0025
 

بنى سويف

كهرباء بنى سويف

أعمدة الكهرباء

قرية راجى

ببا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استمتع بحب الناس

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استمتع بحب الناس

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. لا تضغط على نفسك

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. لا تضغط على نفسك

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تقضى وقتًا ممتعًا فى الإجازة

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تقضى وقتًا ممتعًا فى الإجازة

ربنا يدينا ربع هدوئكم.. شوف ردود أفعال سائقات الترام بعد الاصطدام بسيارات

ربنا يدينا ربع هدوئكم.. شوف ردود أفعال سائقات الترام بعد الاصطدام بسيارات

رقص وألعاب نارية.. أجواء عيد الفطر المبارك فى مدينة دبى "صور"

رقص وألعاب نارية.. أجواء عيد الفطر المبارك فى مدينة دبى "صور"

فيديو.. سطو مسلح على محل ذهب فى "عز الظهر" بباريس

فيديو.. سطو مسلح على محل ذهب فى "عز الظهر" بباريس

نافاس حارس ريال مدريد وأسرته يزورون المتحف المصري

نافاس حارس ريال مدريد وأسرته يزورون المتحف المصري

فيديو.. شركة تذكرتي تحتفل بالزائرين بتوزيع "كحك العيد"

فيديو.. شركة تذكرتي تحتفل بالزائرين بتوزيع "كحك العيد"

ريال مدريد يحسم صفقة ضم هازارد من تشيلسي مقابل 130 مليون إسترليني

ريال مدريد يحسم صفقة ضم هازارد من تشيلسي مقابل 130 مليون إسترليني

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تعيش فترة رومانسية

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تعيش فترة رومانسية

20 ظاهرة فلكية حتى نهاية 2019 اعرفها باليوم والتاريخ

20 ظاهرة فلكية حتى نهاية 2019 اعرفها باليوم والتاريخ

دقت ساعة العمل.. تسليم المدارس لرؤساء لجان الثانوية العامة قبل 48 ساعة من بدء الامتحانات.. التأكد من فرش الفصول.. وتوفير وسائل راحة للطلاب.. وضع كشوف المناداة وأرقام الجلوس فى مكان بارز باللجنة

دقت ساعة العمل.. تسليم المدارس لرؤساء لجان الثانوية العامة قبل 48 ساعة من بدء الامتحانات.. التأكد من فرش الفصول.. وتوفير وسائل راحة للطلاب.. وضع كشوف المناداة وأرقام الجلوس فى مكان بارز باللجنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة