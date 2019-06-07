استمرار احتفالية أسر شهداء ومصابى الجيش والشرطة خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك

كتب زكى القاضى

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة استمرت الإحتفالية الكبرى التى تنظمها القوات المسلحة لتكريم أسر الشهداء والمصابين من القوات المسلحة والشرطة بمركز المنارة للمؤتمرات خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك بحضور عدد من الوزراء وقادة القوات المسلحة والشرطة.

بدأت الإحتفالية بعدد من العروض الفنية والموسيقية والفقرات الترفيهية والغنائية التى تفاعل معها الأطفال وأسرهم معبرين عن سعادتهم وفرحتهم الغامره ، كما تم تقديم الهدايا لأسر الشهداء والمصابين من القوات المسلحة والشرطة المشاركين فى الإحتفال .

وعبر أسر الشهداء والمصابين عن إعتزازهم وتقديرهم الرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه الدائم على رعاية أسر الشهداء وتقديم الدعم الكامل لهم وتواجده معهم أول أيام عيد الفطر المبارك .

كما قدم أهالى الشهداء والمصابين الشكر والعرفان للقوات المسلحة والشرطه اللتان تقدمان لهم الرعاية الشاملة مؤكدين أن الدولة المصرية لن تنسى أبدا أبنائها من الشهداء الذين قدموا دمائهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن الغالى ودفاعا عن استقراره والوقوف يدا واحده لمواجهة قوى التطرف والارهاب .

يذكر أن الإحتفالية تنظم للعام الثانى على التوالى والذى يحرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على مشاركة أبناء الشهداء فرحتهم فى مختلف الإحتفالات والمناسبات عرفانا من الدولة المصرية بدورهم الوطنى فى الدفاع عن أمن وإستقرار ‪الوطن‬.