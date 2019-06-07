استراحات لمراقبى امتحانات الثانوية بجنوب سيناء.. ومبردات مياه ومراوح للطلاب

جنوب سيناء - فايزة مرسال

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه تم الانتهاء من تجهيز استراحات المراقبين على أعلى مستوى وتجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة، وتم تجهيز 7 لجان على مستوى المحافظة بمبردات المياه والمراوح لراحة الطلاب.

وطالب المحافظ بتكثيف الإجراءات الأمنية لكل اللجان ومراكز توزيع الأسئلة الرئيسة والفرعية بالمحافظة.

وأهاب المحافظ باتخاذ كل الإجراءات الصحية وتوفير طبيب داخل كل لجنة وإسعاف مجهز على أعلى مستوى وسيارة إطفاء خارج اللجنة خلال فترة الامتحانات.

ومن جانبه قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن 907 طلاب سيؤدون امتحانات الثانوية العامة بجنوب سيناء هذا العام بـ7 لجان على مستوى المحافظة .

وأضاف "عقل" أن المديرية أنهت كل الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، وتم توقيع بروتوكول للتعاون مع عدد من الهيئات والمديريات الأخرى منها مديرية الصحة لتوفير طبيب بكل لجنة، وتم التأكيد على هيئة الكهرباء لضمان عدم انقطاع الكهرباء بلجان الامتحانات وبمراكز توزيع الأسئلة، وأيضا مع مديرية التموين لتوفير الوقود اللازم لخطوط سير سيارات نقل الامتحانات وأوراق الإجابة والخبز المدعم للمنتدبين لأعمال الامتحانات.

وأشار "عقل" إلى أنه تم أيضا تجهيز 6 استراحات بمدن المحافظة لاستقبال العاملين بلجان امتحانات الثانوية العامة، بواقع استراحة فى كل من مدن طور سيناء ورأس سدر وشرم الشيخ ودهب وأبورديس ونوبيع، معلنًا أن إجمالى عدد المنتدبين لأعمال اللجان يبلغ 266 منتدبا، وتم تجهيزها بكل المستلزمات التى تعمل على راحة الملاحظين .

وتابع "عقل" أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولا بأول منذ وصول أسئلة الامتحانات وخلال توزيعها وكذلك خلال أداء الطلاب للامتحانات.

ووجه وكيل الوزارة الشكر لمحافظ جنوب سيناء والجهات المختصة لدعمها وحرصها على نجاح وتميز العملية التعليمية بجنوب سيناء.