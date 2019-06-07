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ارتفاع سعر النفط 2% بدعم من تصريحات وزير الطاقة السعودى بشأن الأسعار

الجمعة، 07 يونيو 2019 11:33 ص
ارتفاع سعر النفط 2% بدعم من تصريحات وزير الطاقة السعودى بشأن الأسعار النفط _ أرشيفية
رويترز

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قفزت أسعار النفط، ما يزيد عن 2%، اليوم الجمعة، لتواصل الارتفاع من أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي بلغته هذا الأسبوع في ظل مؤشرات على أن أوبك ومنتجين آخرين ربما يمددون اتفاقهم لخفض الإنتاج.

 

وبحلول الساعة 0757 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.35 دولار إلى 63.02 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.10 دولار إلى 53.69 دولار للبرميل.

 

ويتجه خام برنت وخام غرب تكساس صوب تحقيق أقوى ارتفاع يومي منذ أواخر أبريل

 

وارتفعت أسعار النفط بعد أن قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مؤتمر للقطاع في سان بطرسبرج بروسيا إن سعر 60 دولارا منخفض للغاية لتشجيع الاستثمار في الصناعة.

 

وأضاف أنه لا يريد تعزيز الإنتاج السعودي لتعويض انخفاض أسعار النفط وأن العودة إلى وضع انهيار الأسعار في 2014-2015 ببساطة غير مقبول.

 

وينتهي أجل اتفاق أوبك، التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) علاوة على منتجين آخرين من بينهم روسيا، لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا في نهاية الشهر الجاري.

 

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس إن روسيا لديها خلافات مع أوبك بشأن السعر العادل للنفط لكن موسكو ستتخذ قرارا مشتركا مع أعضاء أوبك في اجتماع بشأن سياسة الإنتاج في الأسابيع المقبلة.


النفط

اسعار النفط

اخبار الاقتصاد

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