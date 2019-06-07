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ارتفاع المساحات المنزرعة بالفول الموسم الجديد بعد استنباط أصناف جديدة

الجمعة، 07 يونيو 2019 10:00 ص
ارتفاع المساحات المنزرعة بالفول الموسم الجديد بعد استنباط أصناف جديدة محاصيل زراعية - أرشيفية
كتب عز النوبى

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توقع  الدكتور علاء  خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية ، زيادة  المساحات المنزرعة  من الفول البلدى  الموسم  المقبل، بعد نجاح  قسم البقوليات بالمعهد الفترة الماضية فى إنتاج أصناف  جديدة من  تقاوى الفول البلدى مضادة لجميع الأمراض حتى يتمكن الفلاح من زراعتها بشكل تحقق له أعلى إنتاجية فى المحصول وهامش ربحى تجعله ينتقل من محصول إلى محصول خر ذو انتاجية عالية.
 
 وأضاف مدير معهد المحاصيل الحقلية، فى  تصريحات  لـ"اليوم السابع "،  أن جميع الأصناف التى تم استباطها حديثا  مقاومة للأمراض والآفات وذو احتياجات مائية أقل، مبكرة النضج عالية الإنتاجية، موضحا أن هناك خريطة  لجميع  المناطق  التى سيتم نشر الأصناف التى تتناسب مع كل محافظة من حيث الطبيعة والمناخ الذى يتبعها، لافتا إلى أنه تم أستنباط  أصناف تقاوى مقاومة لمرض الهالوك الذى يصيب الفول ويقضى عليه وهى جيزة 843، ومصر1 ،وتعطى إنتاجية عالية جدًا للفلاح.
 

البقوليات

أصناف الفول البلدى

زراعة الفول البلدى

البحوث الزراعية

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