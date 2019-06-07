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ارتفاع أسهم أمريكا بسبب توقعات خفض الفائدة وتأجيل رسوم الصين

الجمعة، 07 يونيو 2019 06:39 م
ارتفاع أسهم أمريكا بسبب توقعات خفض الفائدة وتأجيل رسوم الصين بورصة نيويورك
رويترز

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فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع، اليوم الجمعة، بعد بيانات ضعيفة للوظائف فى مايو عززت المراهنات على أن مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة، فى حين استمدت السوق دعما إضافيا من أنباء أن الولايات المتحدة ستعطى الصين وقتا أكثر لتفادى زيادة الرسوم الجمركية.
 
وصعد المؤشر داو جونز الصناعى 48.06 نقطة بما يعادل 0.19 % ليصل إلى 25768.72 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 9.38 نقطة أو 0.33 % مسجلا 2852.87 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 37.42 نقطة أو 0.49 % ليفتح على 7652.97 نقطة.
 

اسهم امريكا

اسعار الفائدة

البنك المركزى الامريكى

اقتصاد امريكا

رسوم

الصين

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