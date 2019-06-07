سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 01:28 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

احمى نفسك من التهابات الأذن الداخلية ب4 طرق

الجمعة، 07 يونيو 2019 12:00 ص
احمى نفسك من التهابات الأذن الداخلية ب4 طرق التهاب الأذن
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التهاب الأذن الداخلية من المشاكل غير المنتشرة التى تصيب الأذن، وهو التهاب أو تهيج أجزاء الأذن المسؤولة عن التوازن والسمع عدوى الأذن الداخلية هي عدوى حقيقية ناجمة عن فيروس أو بكتيريا، فى هذا التقرير نقدم مجموعة نصائح تساعدك على الوقاية من التهابات الأذن الداخلية، وفقاً لموقع medicine.

التهابات الاذن الداخلية
التهابات الاذن الداخلية

وتشمل أعراض التهابات الأذن الداخلية ما يلي:

الدوخة.

الغثيان.

القيء.

-مشاكل في التوازن أو المشي.

-فقدان السمع.

آلام الأذن.

رنين في الأذن (طنين).

ويمكن وصف الأدوية لعلاج عدوى الأذن الداخلية ، للحد من التورم والالتهابات ، لعلاج الغثيان والقيء ، وللمساعدة في القضاء على الدوخة والدوار.

التهابات الاذن
التهابات الاذن

طرق الوقاية من التهاب الأذن الداخلية
 

عدوى الأذن الداخلية نفسها ليست معدية، ولكن الفيروسات والبكتيريا التي قد تسببها هي التى تنقل إليك العدوى لمنع الإصابة، يجب الاهتمام بالنظافة جيداً.

-اغسل يديك باستمرار.

-تجنب مشاركة الطعام والشراب، وخاصة مع شخص تعرف إصابته بعدوى الأذن.

-لا تدخن وتجنب التدخين السلبي.

-يجب تطعيم الأطفال ، خاصةً من خلال لقاح المكورات الرئوية واللقاح المضاد للأنفلونزا،  للوقاية من عدة أنواع من التهابات الأذن الجرثومية والإنفلونزا الجرثومية.


الوقاية من التهابات الاذن

التهابات الاذن الداخلية

عدوى الاذن

التهابات الاذن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استمتع بحب الناس

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استمتع بحب الناس

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. لا تضغط على نفسك

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. لا تضغط على نفسك

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تقضى وقتًا ممتعًا فى الإجازة

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تقضى وقتًا ممتعًا فى الإجازة

ربنا يدينا ربع هدوئكم.. شوف ردود أفعال سائقات الترام بعد الاصطدام بسيارات

ربنا يدينا ربع هدوئكم.. شوف ردود أفعال سائقات الترام بعد الاصطدام بسيارات

رقص وألعاب نارية.. أجواء عيد الفطر المبارك فى مدينة دبى "صور"

رقص وألعاب نارية.. أجواء عيد الفطر المبارك فى مدينة دبى "صور"

فيديو.. سطو مسلح على محل ذهب فى "عز الظهر" بباريس

فيديو.. سطو مسلح على محل ذهب فى "عز الظهر" بباريس

نافاس حارس ريال مدريد وأسرته يزورون المتحف المصري

نافاس حارس ريال مدريد وأسرته يزورون المتحف المصري

فيديو.. شركة تذكرتي تحتفل بالزائرين بتوزيع "كحك العيد"

فيديو.. شركة تذكرتي تحتفل بالزائرين بتوزيع "كحك العيد"

ريال مدريد يحسم صفقة ضم هازارد من تشيلسي مقابل 130 مليون إسترليني

ريال مدريد يحسم صفقة ضم هازارد من تشيلسي مقابل 130 مليون إسترليني

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تعيش فترة رومانسية

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تعيش فترة رومانسية

20 ظاهرة فلكية حتى نهاية 2019 اعرفها باليوم والتاريخ

20 ظاهرة فلكية حتى نهاية 2019 اعرفها باليوم والتاريخ

دقت ساعة العمل.. تسليم المدارس لرؤساء لجان الثانوية العامة قبل 48 ساعة من بدء الامتحانات.. التأكد من فرش الفصول.. وتوفير وسائل راحة للطلاب.. وضع كشوف المناداة وأرقام الجلوس فى مكان بارز باللجنة

دقت ساعة العمل.. تسليم المدارس لرؤساء لجان الثانوية العامة قبل 48 ساعة من بدء الامتحانات.. التأكد من فرش الفصول.. وتوفير وسائل راحة للطلاب.. وضع كشوف المناداة وأرقام الجلوس فى مكان بارز باللجنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة