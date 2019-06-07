اتعلم الإسعافات الأولية.. إزاى تنقذ شخص أغمى عليه؟

كتبت فاطمة خليل

الإغماء من الحالات الصحية الطارئة التى تسبب عدم الوعى الناتج عن انخفاض مفاجئ في ضغط الدم ويعود سبب هذا الانخفاض المفاجئ إلى حدوث تغيير في الأوعية الدموية أو معدل دقات القلب نفسها، نقدم فى هذا التقرير طرق الإسعافات الأولية التى يمكن اتباعها بالنسبة للشخص المصاب بالإغماء، وفقاً لموقع Health.



الاغماء

الإسعافات الأولية لعلاج الإغماء



يشمل علاج الإسعافات الأولية للشخص الذي أغمي عليه ما يلى:

ساعد الشخص على الاستلقاء، إما على كرسي أو على الأرض.

-إذا كان الشخص فاقدًا للوعي، فلفه على جانبه، تحقق من قدرته على التنفس وأن لديهم نبض معتدل.

- ارفع أقدام الشخص فوق ارتفاع رأسه.

- حاول تبريد الشخص عن طريق مسحه بقطعة قماش مبللة.

- لن تستمر حلقة الإغماء سوى بضع ثوانٍ، على الرغم من أنها ستجعل الشخص يشعر بتوعك وتعب وقد يستغرق الشفاء عدة دقائق.

-إذا لم يتعافى الشخص بسرعة، فابحث عن عناية طبية عاجلة.

-الاستلقاء ورفع القدمين، هذا قد يمنع فقدان الوعي، إذا لم يكن من الممكن الاستلقاء، ضع رأسك لأسفل قدر الإمكان.

-قد يساعد تنفس الهواء النقي أيضًا، خاصة إذا كنت تشعر بالحرارة.



