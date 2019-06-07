إصابة 6 فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز أخميم، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق، عقب انفجار الإطار الأمامى الأيسر، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق وإصابة 6 من مستقليها.

كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة المركز، ووجود مصابين تم نقلهم لمستشفى سوهاج العام للعلاج.

بالفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص "قيادة عبد النبى ه ا" 42سنة سائق، ويقيم عين شمس القاهرة انفجر الإطار الأمامى الأيسر، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن ذلك إصابة قائد السيارة، وكل من "حجازة إ ب" 54 سنة ربة منزل " كسر بالساق اليمنى " "عائشة إ ب" 73 سنة ربة منزل و"أمال م ع" 42 سنة ربة منزل و"عمرو م ه" 20 سنة طالب و"جميلة ه ا" 40سنة ربة منزل، ويقيمون بذات العنوان، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم من مستقلى السيارة.

تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج العام وغادروها عقب تلقيهم العلاج اللازم، عدا الأولى تم حجزها بالمستشفى، بسؤال المصابين قرروا بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهة الجنائية وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة، وتم تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.