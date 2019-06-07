إصابة 3 أشخاص بحروق فى انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بمطروح

مطروح _ حسن مشالي

أصيب 3 أشخاص بحروق، إثر اندلاع حريق داخل مطعم، في مدينة مرسى مطروح، نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.



استقبل مستشفى مطروح العام، المصابين بلال فتحي سليم "19سنة" - من المنوفية - مصاب بحرق من الدرجة الأولى بالقدمين، بنسبة 7% ومصطفى عبد الكريم خالد "27سنة" من مطروح، مصاب بحرق بالذراعين من الدرجة الأولى بنسبة 4%، وأحمد جابر علام "23سنة" من المنوفية- مصاب بحرق بالذراع اليمنى والقدمين من الدرجة الأولى بنسبة 9% وتم تقديم الإسعافات الأولية وجارٍ علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.