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إصابة 3 أشخاص بحروق فى انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بمطروح

الجمعة، 07 يونيو 2019 02:37 ص
إصابة 3 أشخاص بحروق فى انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بمطروح إسعاف - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي

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أصيب 3 أشخاص بحروق، إثر اندلاع حريق داخل مطعم، في مدينة مرسى مطروح، نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.
 

استقبل مستشفى مطروح العام، المصابين بلال فتحي سليم "19سنة" - من المنوفية - مصاب بحرق من الدرجة الأولى بالقدمين، بنسبة 7% ومصطفى عبد الكريم خالد "27سنة" من مطروح، مصاب بحرق بالذراعين من الدرجة الأولى بنسبة 4%، وأحمد جابر علام "23سنة" من المنوفية- مصاب بحرق بالذراع اليمنى والقدمين من الدرجة الأولى بنسبة 9% وتم تقديم الإسعافات الأولية وجارٍ علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.


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