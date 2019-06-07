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إصابة مسجل خطر بطلق نارى فى مشاجرة مع آخرين بمدينة المنصورة

الجمعة، 07 يونيو 2019 04:45 م
إصابة مسجل خطر بطلق نارى فى مشاجرة مع آخرين بمدينة المنصورة اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

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أصيب مسجل شقى خطر بطلق نارى فى القدم وجروح قطعية بجسده بعد مشاجرة مع ثلاثة آخرين بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة.
 
تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور قسم ثانى المنصورة بوقوع مشاجرة بين ثلاثة أشخاص واخر بشارع قناة السويس.
 
وعلى الفور انتقل الرائد محمد مطر رئيس مباحث قسم ثانى إلى مكان البلاغ وتبين إصابة ايهاب شاهين 40 سنة مسجل شقى خطر فرض سيطرة، بطلق نارى فى القدم اليمنى و جروح قطعية بجسده، وتم نقله إلى المستشفى العام، و بالفحص تبين نشوب مشاجرة مع ثلاثة آخرين نتيجة خلافات سابقة بينهم،  وقام أحدهم بإطلاق النار علية من سلاح نارى فرد خرطوش( شوط جن) تركى الصنع، والاثنين الآخرين مزقوا جسده بالاسلحة البيضاء، وتم تحديدهم وتم إلقاء القبض على عبد الرحمن ا وضبط السلاح النارى المستخدم فى الحادثة، وجارى ضبط الاثنين الآخرين، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

 


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