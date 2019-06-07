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إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الجمعة، 07 يونيو 2019 05:33 م
إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مسيرة كفر قدوم الأسبوعية اشتباكات فى فلسطين
أ ش أ

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أصيب شاب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية (شمال الضفة الغربية) السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عامًا، والتي رفعت شعارات إحياء ذكرى النكسة.

 

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها، بالرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى لإصابة شاب في قدمه، وآخرين بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

 

في سياق آخر، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، واحترقت مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة قرية بلعين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.

 

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جنود الاحتلال اطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه المسيرة، ما أدى إلى إصابة عدد من المشاركين بالاختناق، واحتراق مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون.

 

وكانت المسيرة انطلقت عقب صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه الجدار العنصري الجديد في منطقة أبو ليمون، وفاء للقدس والمقدسات الإسلامية، ودعما للرئيس الفلسطيني محمود عباس في مواجهة صفقة القرن، وإحياء للذكرى الـ52 للنكسة.

 

وشارك في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، أهالي القرية، ونشطاء سلام إسرائيليين، ومتضامنون أجانب.

 


فلسطين

اسرائيل

استيطان

النكسة

الاحتلال الاسرائيلى

مسيرة

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