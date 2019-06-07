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إصابة شاب بإصابات متفرقة بعدما صدمه قطار فى كفر الشيخ

الجمعة، 07 يونيو 2019 09:23 ص
إصابة شاب بإصابات متفرقة بعدما صدمه قطار فى كفر الشيخ قطار - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أصيب شاب 35 سنة، مجهول الهوية بإصابات متفرقة، بعدما صدمه قطار رقم 471 القادم من محطة قطار قلين، فى اتجاهه إلى محطة قطار دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أثناء مروره من مكان غير معد للعبور بالقرب من كوبرى عتريس القديم بمدينة دسوق، تحرر المحضر رقم 5 / 280 أحوال نقطة شرطة محطة قطار دسوق، وجارى العرض على النيابة العامة.

 

تلقى العميد خالد إبراهيم، مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات فى كفر الشيخ، والعميد رضا النويشى، نائب المأمور، إشارة من رئيس نقطة شرطة محطة قطار دسوق، تفيد بوجود شخص مصاب صدمه القطار بالقرب من كوبرى عتريس القديم.

 

انتقلت على الفور قوة شرطية برئاسة المقدم محمد جاويش، رئيس مباحث قسم شرطة النقل والمواصلات بكفر الشيخ، إلى موقع الحادث محل البلاغ، وتبين من خلال المعاينة وجود شخص مصاب اصطدم به القطار، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى دسوق العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين إصابته بكسر في عظام الجمجمة، وتهتك بالركبة اليمنى، وكسر في القدم اليسرى، ونزيف بالمخ، وحالته العامة سيئة، وتم إيداعه غرفة العناية المركزة بالمستشفى.

 

تحرر المحضر رقم 5 / 280 أحوال نقطة شرطة محطة قطار دسوق، وجارى العرض على النيابة العامة.


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