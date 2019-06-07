أوقاف القاهرة الأكثر نشاطاً فى صكوك أضاحى شهر رمضان و20 ألف جنيه مكافأة التميز

كتب - إسماعيل رفعت

حققت مديرية أوقاف القاهرة أفضل أداء فى هذا المشروع خلال شهر رمضان 1440هـ، حيث حققت 330 صكا بإجمالي 594 ألف جنيه كتعامل مباشر من خلال المساجد الكبرى وإدارات الأوقاف.

وتقرر صرف مكافأة قدرها عشرين ألف جنيه؛ منها ثلاثة آلاف لمدير المديرية وسبعة عشر ألفا توزع على أفضل العاملين بالمديرية أداء فى المشروع من خلال لجنة تقييم أداء تضم كلا من مدير المديرية ووكيلها ومدير الدعوة بها، تشجيعًا للعاملين بالمديرية على بذل المزيد من الجهد في خدمة المجتمع.



وأكدت الأوقاف، أن هذه المكافأة لا علاقة لها على الإطلاق بمبالغ صكوك الأضاحى، فجميع مبالغ الصكوك كاملة تخصص لشراء الأضاحى لصالح الأسر الأولى بالرعاية دون أى مصروفات إدارية أو إعلانية أو خلافه فى هذا المشروع المجتمعى الذى يهدف إلى الوصول لمليون أسرة على الأقل خلال هذا العام.



قالت الوزارة، إن الجهود المبذولة تاتى فى إطار مشروع صكوك الأضاحي الذي تنفذه لصالح الأسر الأولى بالرعاية فى إطار مبادرة حياة كريمة.