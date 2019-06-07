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أمريكا تسمح لجندى "سيخى" بالجيش بإطلاق اللحية وارتداء العمامة أثناء الخدمة

الجمعة، 07 يونيو 2019 09:50 م
أمريكا تسمح لجندى "سيخى" بالجيش بإطلاق اللحية وارتداء العمامة أثناء الخدمة الجيش الامريكى
كتب: أحمد علوى

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منحت القوات الجوية الأمريكية حرية ممارسة المعتقدات الدينية لأحد المنتسبين إليها من جماعة "السيخ"، ليكون أول جندى فى سلاح الجو يتمتع بحق إطالة لحيته ووضع العمامة "الخاصة بتعاليم ديانته" أثناء الخدمة.

فقد حصل الطيار سينج باجوا على تسهيلات تخوله ارتداء الملابس المتعلقة بمعتقداته، كالتوربان والشعر الطويل وإطلاق لحيته، بحسب بيان صادر عن جمعية السيخ الأمريكية للدفاع القانونى والتعليم.

ووفقاً لقناة يورو نيوز الإخبارية، كان باجوا قد انتسب للقوات الجوية عام 2017، ولطالما كان ممنوعا من ممارسة معتقداته الدينية أثناء الخدمة، وتمكن من الحصول على هذه الامتيازات بعد تدخل من قبل اتحاد المحاربين القدماء للسيخ الأمريكيين، والاتحاد الأمريكى للحريات المدنية.

وكان الكابتن سيمراتبال سينج، وهو ضابط سابق فى الجيش الأمريكى، قد حصل على امتيازات تسمح له بأن يحتفظ بشعره ولحيته وعمامته.

 


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إطلاق اللحية فى جيش امريكا

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