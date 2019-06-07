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أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 -6 -2019 فى سوق الصاغة

الجمعة، 07 يونيو 2019 12:59 م
أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 -6 -2019 فى سوق الصاغة سبائك _ أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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كشف شريف فايق عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، أن أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 -6-2019 فى سوق الصاغة سجلت ارتفاع ملحوظ لجميع الأعيرة بقيمة جنيهين، حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر 623 جنيها للجرام، بالتزامن مع ثبات أوقية الذهب.

وأضاف فايق، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم  534 جنيها، فيما بلغ الذهب عيار 24 حوالي 712 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 4984 جنيها.

وأشار عضو شعبة الذهب، إلى ارتفاع سعر أوقية الذهب مازال يتراوح بين 1330 دولار إلى 1334 دولار، لافتاً إلى أن هبوط سعر الدولار في مصر يحدث حالة توازن فى السوق.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر ، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.

يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه تحديثا دوريا وفوريا ولحظيا لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.


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