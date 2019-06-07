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أجهزة الرادار ترصد ملايين الخنافس الملونة فى سماء كاليفورنيا

الجمعة، 07 يونيو 2019 01:10 م
أجهزة الرادار ترصد ملايين الخنافس الملونة فى سماء كاليفورنيا خنافس _ صورة أرشيفية
لوس انجليس (رويترز)

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قال مسؤولون أمريكيون، إن شاشات الرادار رصدت بقعة ضخمة فى سماء جنوب كاليفورنيا هذا الأسبوع، لكن تبين أنها سرب من ملايين الخنافس الملونة الصغيرة كانت فى رحلة لصيد اليرقات.

وذكر آدم روزر خبير الأرصاد فى هيئة الأرصاد الوطنية أن السرب كان يتحرك فى مساحة 130 كيلومترا فى 130 كيلومترا وأنه تركز فى بلدة هيسبيريا على بعد أكثر من 110 كيلومترات شرقى لوس انجليس.

وبعد أن أكد مراقب أرصاد فى بلدة رايتوود أنها سرب ضخم من الخنافس المرقطة الصغيرة التى تعرف باسم الدعسوقة، نشر مكتب هيئة الأرصاد الوطنية فى سان دييجو يوم الثلاثاء مقطع فيديو على تويتر لصورة الرادار التى تظهر كتلة متموجة.

وأعيد نشر المقطع أكثر من ألف مرة وأثار تعليقات من بينها "أفضل من الجراد" و"اصطادوا اليرقات!"، وقال روزر "أعتقد أن هذا شيء رائع.. أن نجتذب كل هؤلاء الناس المختلفين للاهتمام بالعلوم".

وتعتبر الخنافس الملونة مفيدة للمزارعين لأنها تتغذى على اليرقات والبق الدقيقي، وقال رينج كاردى أستاذ علم الحشرات بجامعة كاليفورنيا إن الخنافس صغيرة بحيث لن يرى الشخص الذى يقف تحت السرب سوى نقاط فى السماء أو قد لا يرى شيئا على الإطلاق إذا كان يقف بعيدا.

وذكر أن أحد التفسيرات المحتملة لتشكل السرب هو أن عددا كبيرا من الخنافس كان موجودا فوق منطقة جبلية ودفعه ارتفاع الحرارة إلى الهجرة.

وأضاف "جاء ذلك متأخرا قليلا عن التوقيت المتوقع أن ترحل فيه"، وأشار إلى أن هذا النوع من الخنافس يعتمد على الرياح فى حمله إلى الوديان حيث يجد كميات وفيرة من اليرقات يتغذى عليها.

 

 


أجهزة الرادار

ملايين الخنافس

كاليفورنيا

أخبار كاليفورنيا

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