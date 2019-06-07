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"أتوبيسات حديثة وسائقين مدربين".. استعدادات النقل السياحى لبطولة الأمم

الجمعة، 07 يونيو 2019 11:00 م
"أتوبيسات حديثة وسائقين مدربين".. استعدادات النقل السياحى لبطولة الأمم كأس الأمم الأفريقية
كتبت- آمال رسلان

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حالة من الطوارئ تم إعلانها فى قطاعات السياحة بالكامل قبل أيام من بطولة الأمم الإفريقية التى ستقام على أرض مصر، حيث أولت وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة أهمية قصوى لقطاع النقل السياحى للبطولة.

وتم الانتهاء من تدريب السائقين من قبل غرفة شركات السياحة، حيث بلغ عدد قائدى المركبات السياحية الذين تم تدريبهم فعلياً خلال فترة شهرين هو 1250 سائقا.

وتم إعطاء أولوية قصوى لعقد دورات تدريبية مكثفة (نظرية وعملية) بالقاهرة الكبرى والمحافظات السياحية التى تتركز فيها طاقة النقل السياحى، وتم عقد دورتين تدريبيتين موسّعتين لقائدى المركبات السياحية بمحافظة البحرالأحمر وذلك لحوالى عدد 550 قائد مركبة، وتستهدف رفع كفـاءة قائدى المركبات السياحية وتطوير المستوى السلوكى والمهنى للمتدرب.

وأنهت الوزارة وغرفة اتحاد الغرف السياحية التأكد من جاهزية أسطول النقل، وتوفر القوة المطلوبة للأعداد المتوقعة، حيث انتهت الوزارة من تزويد جميع أتوبيسات النقل السياحى بأجهزة "gps" حديثة، وتم ربطها بغرفة تحكم فى وزارة السياحة، وهذا الأمر سيتم تعميمه على جميع الأتوبيسات السياحية.

وتأتى أهمية ربط الأتوبيسات السياحية بغرفة التحكم لمراقبة خطوط السير والتأكد من مدى التزامه بالطرق المؤمنة، هذا بالإضافة إلى تزويد الأتوبيسات بكاميرا مراقبة داخل الأتوبيس تٌظهر كافة المعاملات بين سائق الأتوبيس والوفد السياحى، وفى حالة حدوث أى أزمة يمكن الرجوع للكاميرات.


بطولة الامم الافريقية

كاس الامم الافريقية

النقل السياحى

وزارة السياحة

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