ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة فى مصر القديمة وحصر التلفيات

كتب سليم على

أمرت نيابة مصر القديمة بندب معمل الأدلة الجنائية، لمعاينة حريق شبّ فى منزل بالمنطقة، دون وقوع إصابات، لحصر الخسائر والتلفيات ومعرفة أسباب اندلاع الحريق.

وكشفت تحقيقات النيابة، تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عقار بمصر القديمة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة فى المكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق بمصر القديمة، فدفعت بـ3 سيارات إطفاء وفرضت كردونا أمنيا، ونجحت فى محاصرة النيران ومنع خطر امتدادها إلى المناطق المجاورة، كما حررت محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التى اتخذت قرارها السابق.