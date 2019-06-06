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مميش: عبور 113 سفينة بحمولات 7.8 مليون طن فى أول وثانى أيام العيد

الخميس، 06 يونيو 2019 04:06 م
مميش: عبور 113 سفينة بحمولات 7.8 مليون طن فى أول وثانى أيام العيد الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

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تفقد الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، حركة الملاحة فى قناة السويس فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وصرح بأن حركة الملاحة اليوم شهدت عبور113 سفينة بحمولات 7.8 مليون طن خلال أول يومين لعيد الفطر المبارك، موجها الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه الدائم للقناة ومشروعات التطوير بها وأكبرها مشروع القناة الجديدة التى أثبتت جدواها أمام العالم كله، وهو ما أدى لزيادة عائدات القناة بشكل كبير مما يصب فى صالح الاقتصاد المصري. كما أكد الفريق مميش على أن مشروعات التنمية تسير بخطوات ثابتة من أجل زيادة الاستثمارات فى المنطقة وخلق فرص عمل لمئات الآلاف من الشباب المصرى وخلق مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة.

 

شهدت حركة الملاحة، اليوم، عبور سفينة الحاويات الليبيرية العملاقة، وهى أكبر سفينة حاويات فى العالم، فى أول رحلة بحرية لها، ضمن قافلة الجنوب بالممر الملاحى الجديد للقناة قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا بحمولة كلية 221.6 ألف طن، تعد سفينة الحاويات العملاقة أحدث سفن أسطول الخط الملاحى الصديق للبيئةEVER GREEN ، وتُصنف كواحدة من أكبر سفن الحاويات فى العالم، حيث يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 59 متر، فيما يبلغ غاطسها 53 قدم، وتستطيع أن تحمل على متنها أكثر من 20 ألف حاوية.

 

وأوضح الفريق مميش، أن استقبال قناة السويس لأحدث سفن الأسطول العالمى لاسيما سفن الحاويات فى أولى رحلاتها البحرية يعد دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية للقناة فى خدمة حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، مؤكداً استعداد القناة للتعامل مع كافة المتغيرات فى سوق النقل البحرى، بالإضافة إلى اتباع الهيئة لسياسات تسويقية مرنة قادرة على جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

 

وأعرب اللواء بهاء بدر وكيل شركة EVER GREEN المالكة للسفينة، عن سعادته بعبور هذه السفينة العملاقة، مشيراً إلى أن الشركة المالكة للسفينة، قد وضعت فى اعتبارها عند التصميم أبعاد المجرى الملاحى للقناة، مؤكداً على أهمية مشروع قناة السويس الجديدة فى تطوير الخدمات الملاحية المُقدمة للسفن العابرة، كما وجه الشكر للفريق مُهاب مميش و العاملين بالهيئة على ما يقدمونه من دعم فنى ولوجيستى لخدمة حركة التجارة العالمية.

 


الاسماعيليه

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عبور اكبر سفينة حاويات بقناه السويس

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