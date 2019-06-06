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مباحث أسيوط تضبط كمية من الهيروين بحيازة شخص فى مركز أبو تيج

الخميس، 06 يونيو 2019 05:10 م
مباحث أسيوط تضبط كمية من الهيروين بحيازة شخص فى مركز أبو تيج مخدر الهيروين - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

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تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبو تيج فى محافظة أسيوط، من القبض على شخص وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، قبل ترويجها على عملائه خلال أيام عيد الفطر المبارك.

كان المقدم أحمد حربى، رئيس مباحث مركز شرطة أبو تيج، قد تلقى معلومات تفيد بحيازة شخص لكمية من الهيروين، لترويجها على عملائه فى موسم العيد، وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطه متلبسا بحيازة 100 جرام هيروين، إضافة إلى مبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وبأن المبلغ المالى من حصيلة تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لاستعماله فى التواصل مع عملائه، فتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار جهات التحقيق.


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