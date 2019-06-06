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عاهل إسبانيا يكلف سانشيز بتشكيل الحكومة الجديدة فى البلاد

الخميس، 06 يونيو 2019 11:24 م
عاهل إسبانيا يكلف سانشيز بتشكيل الحكومة الجديدة فى البلاد العاهل الإسبانى الملك فيليب السادس
أ ش أ

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كلف العاهل الإسبانى الملك فيليب السادس، القائم بأعمال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بتشكيل الحكومة الجديدة فى أسبانيا.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الحزب الاشتراكى لسانشيز فاز فى الانتخابات العامة التى جرت فى أسبانيا فى الثامن والعشرين من شهر أبريل الماضي، غير أنه لم يحصل على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة بمفرده، ومن ثم فإنه فى حاجة إلى الحصول على دعم لتشكيل الحكومة الجديدة على أساس الائتلاف مع أحزاب أخرى.


وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن حزب (نعم نستطيع)، الذى يمثل أقصى اليسار يسعى بالفعل إلى الانضمام إلى الحكومة الجديدة فى أسبانيا .

 

 


فيليب السادس

إسبانيا

سانشيز

تشكيل الحكومة

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