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طرح مرحلة جديدة من مشروع جنة للإسكان الفاخر خلال أيام

الخميس، 06 يونيو 2019 08:14 م
طرح مرحلة جديدة من مشروع جنة للإسكان الفاخر خلال أيام مدن جديدة _ أرشيفية
كتب- أحمد حسن

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كشفت مصادر مطلعة، داخل رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه من المقرر أن يتم طرح مرحلة جديدة من مشروع جنة للإسكان الفاخر خلال أيام.

 

وأضافت المصادر، لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر طرح نحو 3 الاف وحدة سكنية داخل عدد من المدن الجديدة،  لافتا إلى ان المدن التى تم الاستقرار عليها حتى الآن نحو 5 مدن جديدة منها مدينة الشيخ زايد والعبور الجديدة والقاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة.

 

وأكدت ان مساحة الوحدات السكنية تتراوح ما بين 100 متر وحتى 150 متر، ومن المتوقع أن تشهد اقبال كبير على الحجز،  وخاصة ان المرحلة الجديدة يتم طرحها فى مدن تشهد اقبال عالى من المواطنين، وفى مواقع متميزة داخل هذه المدن.

 

وحول أسعار الوحدات، قال أنه جارى تحديد سعر المتر، ومن المتوقع أن يشهد المتر زيادة فى السعر عن أخر مرحلة تم طرحها الفترة الماضية.

 

فى الوقت نفسه، أكد المهندس شريف مجدى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن نسبة تنفيذ مشروع جنة بلغت 85% فى الموقع الأول والذى يتضمن حوالى 112 عمارة بواقع 2688 شقة بمساحات تتراوح من 100 إلى 150 متر، ومن المقرر استلام الوحدات من شركات المقاولات فى موعد أقصاه 30 يونيو المقبل.

 

وأضاف المهندس شريف مجدى، لـ"اليوم السابع" أن الموقع الثانى لمشروع جنة بالمدينة يتضمن 168 عمارة بواقع 4032 شقة، ومن المقرر أن يتم استلام الوحدات من شركات المقاولات فى موعد أقصاه 30 يونيو 2020.


وزاره الاسكان

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الاسكان الفاخر

شركات المقاولات

المدن الجديده

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