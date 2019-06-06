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صور.. قرية "طماى الزهايرة" بالدقهلية تغرق فى مياه الصرف الصحى

الخميس، 06 يونيو 2019 06:00 ص
صور.. قرية "طماى الزهايرة" بالدقهلية تغرق فى مياه الصرف الصحى مياه الصرف الصحى
الدقهلية شريف الديب

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تعانى قرية طماى الزهايرة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، من أزمة فى الصرف الصحى، بعد أن أغرقت القرية بمياة الصرف دون حل حتى تحولت المشكلة إلى مرض مزمن داخل القرية، وعلى الرغم من الاحتفالات بعيد الفطر إلى أن المشكلة تسببت فى غضب الأهالى.

ويقول صلاح الشحات، أحد أهالى القرية لم يمر يوم إلا وكان أحد شوارع القرية غارقة بمياة الصرف الصحى لدرجة تمنع مرور الأهالى بالشوارع، وأصبح الوضع صعب للجميع، وكبار السن لا يستطيعون  السير والأطفال معرضين للأمراض بسبب هذة المياه.

ونفس السياق، يقول أحمد السيد مقيم بالقرية إنه تم إبلاغ الشركة بالمشكلة إكثر من مرة ويتم إرسال العمال ويتم الإصلاح وتعود مرة أخرى بعد فترة بسيطة، وأشار إلى أن المشكلة فى المواسير لأن به مخلفات كثيرة أدت إلى أنسددها، ومشيرا إلى أن الأهالى تحاول وضع الأحجار والأتربة لإمكانية المرور من عليه.

وعلى الجانب الآخر أشار مصدر مسئول رفض ذكر اسمه، أن السلوك الخاطئ للأهالى هو ما أدى إلى حدوث مشاكل مع شبكة الصرف الصحى ولا يوجد مشكلة جوهرية فى الشبكة، فالأهالى هم من يقومون بإلقاء المخالفات الصلبة داخل بيارات الصرف الصحى ومع مرور الوقت تؤدى إلى انسدادات كبيرة تؤثر على الخطوط، وتؤدى إلى الطفح فى الشوارع بالقرية، وقد تم إرسال السيارة الخاصة بالتسليك أكثر من مرة للقرية لإنهاء المشكلة ولكن الأزمة متكررة.

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قرية طماى الزهايرة

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