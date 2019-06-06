صور.. احتفال المواطنين والأطفال فى حدائق ومتنزهات أسيوط ثانى أيام العيد

أسيوط - هيثم البدرى

بدأ منذ صباح اليوم، إقبال المواطنين على الحدائق العامة والمتنزهات، وخاصة حديقة الفردوس بمحافظة أسيوط، وذلك للاحتفال بثانى أيام عيد الفطر المبارك، فى جو من السعادة والفرح، حيث يحرص أبناء القرى والمراكز على التوجه إلى الحدائق العامة للاستمتاع بالملاهى والتنزه.

وفى نفس السياق، كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط الحدائق والمتنزهات العامة والنوادى لتأمين المحتفلين بالعيد.

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، قد أعلن عن استعداد المحافظة لاستقبال المحتفلين بعيد الفطر المبارك، من خلال فتح الحدائق والمتنزهات العامة بمراكز المحافظة وتنظيم مشروع العبارات التابع للمحافظة لرحلات نيلية للاستمتاع بالعيد وتوفير الأجواء المناسبة، وفتح الممشى السياحى المقام على كورنيش الترعة الإبراهيمية بالمجان، لافتا إلى أهمية التنسيق بين كافة المديريات والهيئات والمؤسسات بالمحافظة، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة مراكز المحافظة خاصة خلال أيام العيد، متمنياً أن يعيده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة بجميع الشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والتركيز على محيط دور العبادة ورفع كفاءة الإنارة، استعدادا لاستقبال المعيدين والمصلين، موضحا إنه تم تشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة أى طوارئ خلال أيام الاحتفالات والتنبيه على مسئولى حماية البيئة والنظافة العامة بالتخلص من المخلفات، مضيفا أن المحافظة كانت قد وضعت خطة خلال الفترة الماضية على إنشاء حدائق عامة بمراكز مختلفة بالمحافظة، وتطوير أخرى وإضفاء لمسة جمالية ومتنفس للمواطنين والعمل على إعادة المحافظة لمكانتها كعاصمة للصعيد.



احتفال أهالى أسيوط بالعيد بالمتنزهات



احتفال أهالى أسيوط بالعيد بالمتنزهات



احتفال أهالى أسيوط بالعيد بالمتنزهات



احتفال أهالى أسيوط بالعيد بالمتنزهات



احتفال أهالى أسيوط بالعيد بالمتنزهات



احتفال أهالى أسيوط بالعيد بالمتنزهات



احتفال أهالى أسيوط بالعيد بالمتنزهات