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صور.. أهالى الأقصر يزورون المقابر فى ثانى أيام عيد الفطر

الخميس، 06 يونيو 2019 02:55 م
صور.. أهالى الأقصر يزورون المقابر فى ثانى أيام عيد الفطر
الأقصر – أحمد مرعى

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مع أول ساعات في اليوم الثاني لعيد الفطر المبارك، حرض المئات من أبناء محافظة الأقصر في كافة القري والنجوع علي زيارة أحبتهم الذين فارقوا الحياة الدنيا وإنتقلوا لحياة البرزخ في المقابر، وتواجد الأطفال والكبار والسيدات والشباب في مختلف أنحاء مقابر الأقصر لقضاء دقائق بين أحبتهم خلال أيام العيد للتأكيد علي عدم نسيانهم رغم فراقهم.
 
وإكتظت القبور بالأهالي منذ الصباح الباكر للتواجد بين الأحبة، حيث يقول محمد أحمد محمود إبن مدينة أرمنت، أنه قرر أن يزور قبر والده برفقة والدته وأسرته لقضاء بضع الوقت رفقته أمام قبره وقراءة الفاتحة علي روحة وآيات من القرآن الكريم ليتنعم بها في قبره ويغرف الله له، مؤكداً أنهم كانوا يزورون والدهم من قبل بعد صلاة العيد ولكنهم قرروا تغيير مواعيد الزيارة بعد تنبيهات الأئمة والدعاة في المساجد بضرورة قضاء العيد بين الجيران والأقارب أولا ثم زيارة الأحبة في أوقات آخري غير اليوم الأول للعيد.
 
وكان قد قرر محافظة الأقصر المستشار مصطفى محمد ألهم، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لمتابعة إحتفالات العيد وخدمة المواطنين، وذلك فى إطار إحتفالات محافظة الأقصر بعيد الفطر المبارك، حيث جاءت تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لكافة الجهات التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى طوال أيام العيد، وذلك لتفادى حدوث أى طارئ قد يعكر صفو إحتفالات العيد.
 
وأصدر المستشار مصطفى ألهم القرار رقم 264 لسنة 2019، وذلك بخصوص تشكيل لجنة برئاسة اللواء الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد للمحافظ، وعضوية عدد من القيادات التنفيذية، وذلك لإنعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والتنسيق المتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وغرف عمليات شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة أى أعطال طارئة بالمرافق العامة.
 
وتم تخصيص الارقام 2374903 - 2372188 لتلقى كافة شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، ومن جانبه توجه محافظ الأقصر بالتهنئة للمواطنين متمنيا لهم الخير والسلام .
 
أهالي-الأقصر-يحتلفون-بثاني-أيام-العيد-بين-الأحبة-في-المقابر-لزيارتهم-والدعاء-لهم-في-الأيام-المباركة-(1)
 

أهالي-الأقصر-يحتلفون-بثاني-أيام-العيد-بين-الأحبة-في-المقابر-لزيارتهم-والدعاء-لهم-في-الأيام-المباركة-(2)
 

أهالي-الأقصر-يحتلفون-بثاني-أيام-العيد-بين-الأحبة-في-المقابر-لزيارتهم-والدعاء-لهم-في-الأيام-المباركة-(3)
 

أهالي-الأقصر-يحتلفون-بثاني-أيام-العيد-بين-الأحبة-في-المقابر-لزيارتهم-والدعاء-لهم-في-الأيام-المباركة-(4)
 

أهالي-الأقصر-يحتلفون-بثاني-أيام-العيد-بين-الأحبة-في-المقابر-لزيارتهم-والدعاء-لهم-في-الأيام-المباركة-(5)
 
أهالي-الأقصر-يحتلفون-بثاني-أيام-العيد-بين-الأحبة-في-المقابر-لزيارتهم-والدعاء-لهم-في-الأيام-المباركة-(6)
 

أهالي-الأقصر-يحتلفون-بثاني-أيام-العيد-بين-الأحبة-في-المقابر-لزيارتهم-والدعاء-لهم-في-الأيام-المباركة-(7)
 

أهالي-الأقصر-يحتلفون-بثاني-أيام-العيد-بين-الأحبة-في-المقابر-لزيارتهم-والدعاء-لهم-في-الأيام-المباركة-(8)
 

أهالي-الأقصر-يحتلفون-بثاني-أيام-العيد-بين-الأحبة-في-المقابر-لزيارتهم-والدعاء-لهم-في-الأيام-المباركة-(9)
 

أهالي-الأقصر-يحتلفون-بثاني-أيام-العيد-بين-الأحبة-في-المقابر-لزيارتهم-والدعاء-لهم-في-الأيام-المباركة-(10)
 

 


محافظه الاقصر

عيد الفطر المبارك

احتفالات العيد

زيارات المقابر

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