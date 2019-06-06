س و ج..كل ما تريد معرفته عن التهاب المثانة

كتبت فاطمة خليل

التهاب المثانة هو التهاب شائع في الجهاز البولي السفلي، وعلى الرغم من أنه ليس خطيراً في العادة، إلا أنه يسبب الألم ويؤدي إلى مضاعفات إذا ترك دون علاج، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على التهاب المثانة أسبابه وأعراضه وعلاجه، وفقاً لموقع Medical news today.



التهاب المثانة

س: ما هو التهاب المثانة؟



التهاب المثانة هو التهاب في جدار المثانة يمكن أن يؤدي إلى عدم الراحة المستمرة والألم.

التهاب المثانة يؤثر على الناس من كلا الجنسين وجميع الأعمار. وهو شائع بين الإناث أكثر من الذكور لأن النساء لديهن مجرى البول أقصر.

حوالي 80 % من جميع التهابات المسالك البولية سببها البكتيريا من الأمعاء التي تصل إلى المسالك البولية.

س: ما أعراض التهاب المثانة؟



آثار الدم في البول.

بول غامق أو قوي الرائحة.

ألم فوق عظمة العانة أو في أسفل الظهر أو في البطن.

حرقان عند التبول.

التبول بشكل متكرر أو الشعور بالحاجة إلى التبول بشكل متكرر.

هناك حاجة متكررة للتبول ، ولكن يتم تمرير كميات صغيرة فقط من البول في كل مرة.

عندما يصاب الأطفال بالتهاب المثانة ، فقد يكون لديهم أي من الأعراض المذكورة أعلاه ، بالإضافة إلى القيء وضعف عام.



التهاب المثانة

س: ما أسباب التهاب المثانة؟



هناك العديد من الأسباب المحتملة لالتهاب المثانة يحدث التهاب المثانة عادة عندما تصاب مجرى البول والمثانة بالبكتيريا، حيث تثبت البكتيريا على بطانة المثانة وتتسبب في تهيج المنطقة وإلتهابها

عوامل الخطر تشمل:

إدخال القسطرة البولية أو تغييرها أو استخدامها لفترة طويلة.

إذا لم يتم إفراغ المثانة بشكل كامل ، فإنها تخلق بيئة لتكاثر البكتيريا.

انسداد في جزء من الجهاز البولي يمنع تدفق البول.

مشاكل المثانة أو الكلى الأخرى.

ممارسة الجنس بشكل متكرر.

هبوط مستويات هرمون الاستروجين.

س: ما علاج التهاب المثانة؟

يمكن علاج التهاب المثانة بالمضادات الحيوية، معظم حالات التهاب المثانة الخفيف تعالج خلال بضعة أيام، أي التهاب فى المثانة يستمر أكثر من 4 أيام يجب الذهاب للطبيب.