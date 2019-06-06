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سفر وعودة 364 مصريا وليبيا و10 شاحنات عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الخميس، 06 يونيو 2019 07:52 م
سفر وعودة 364 مصريا وليبيا و10 شاحنات عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم
مطروح - حسن مشالى

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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 364 مصريا وليبيا و 10 شاحنات، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 184 إلى الجانب الليبى، بينهم 9 مصريين و175 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 180 بينهم 143 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 37 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 10 شاحنات عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.


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