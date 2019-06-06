دول عربية انخفض استيراد مصر منها بـ638.9 مليون دولار فى 60 يوما.. تعرف عليها

كتبت- هبة حسام

خفضت مصر حجم استيرادها من بعض الدول العربية خلال شهرى يناير وفبراير 2019، حيث بلغت قيمة الانخفاض فى الواردات المصرية من تلك الدول نحو 638.9 مليون دولار، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018، وهو ما ساهم فى تخفيض القيمة الإجمالية لفاتورة الواردات المصرية فى الشهرين الأولى من العام الجارى.

بلغ إجمالى واردات مصر 12.4 مليار دولار، خلال شهرى يناير وفبراير 2019، مقابل 12.5 مليار دولار فى الأشهر المماثلة من عام 2018، بانخفاض بلغت قيمته 87.5 مليون دولار، وذلك بعد تخفيض مصر لحجم استيرادها من بعض الدول منها 13 دولة عربية، حيث انخفضت قيمة الواردات المصرية من تلك الدول لنحو 1.5 مليار دولار، مقابل 2.139 مليار دولار.

طبقا لبيانات التجارة الخارجية لمصر الصادرة عن جهاز الإحصاء، جاءت العراق، من أعلى الدول العربية التى انخفض حجم الواردات المصرية منها، حيث بلغ حجم التراجع فى واردات مصر من العراق 310.2 مليون دولار، بعد أن سجلت قيمة الواردات 32.6 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، مقابل 342.9 مليون دولار، فى الأشهر المماثلة من 2018.

وبحسب البيانات الإحصائية والواردة ضمن آخر نشرات التجارة الخارجية لمصر الصادرة عن جهاز الإحصاء حديثاً، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منها، تمثلت الدول العربية التى انخفض حجم واردات مصر منها، فى "الأردن، سوريا، العراق، موريتانيا، اليمن، السودان، فلسطين، السعودية، قطر، الكويت، تونس، الجزائر، لبنان"، وجاء حجم التراجع للواردات المصرية من كل دولة، كالتالى:

الأردن

بلغ حجم التراجع فى واردات مصر منها 27.8 مليون دولار، بعد أن سجلت الواردات المصرية منها 21.3 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، مقابل 49.2 مليون دولار للأشهر المماثلة من 2018.

سوريا

بلغ حجم التراجع فى واردات مصر منها 1.2 مليون دولار، بعد أن سجلت الواردات المصرية منها 15.8 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، مقابل 17.1 مليون دولار للأشهر المماثلة من 2018.

العراق

بلغ حجم التراجع فى واردات مصر منها 310.2 مليون دولار، بعد أن سجلت الواردات المصرية منها 32.6 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، مقابل 342.9 مليون دولار للأشهر المماثلة من 2018.

موريتانيا

بلغ حجم التراجع فى واردات مصر منها 412 ألف دولار، بعد أن سجلت الواردات المصرية منها 127 ألف دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، مقابل 539 ألف دولار للأشهر المماثلة من 2018.

اليمن

بلغ حجم التراجع فى واردات مصر منها 1.4 مليون دولار، بعد أن سجلت الواردات المصرية منها 5.5 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، مقابل 7 ملايين دولار للأشهر المماثلة من 2018.

السودان

بلغ حجم التراجع فى واردات مصر منها نحو 700 ألف دولار، بعد أن سجلت الواردات المصرية منها 33.1 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، مقابل 33.8 مليون دولار للأشهر المماثلة من 2018.

فلسطين

بلغ حجم التراجع فى واردات مصر منها 81 ألف دولار، بعد أن سجلت الواردات المصرية منها 187 ألف دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، مقابل 268 ألف دولار للأشهر المماثلة من 2018.

السعودية

بلغ حجم التراجع فى واردات مصر منها 98.1 مليون دولار، بعد أن سجلت الواردات المصرية منها 933.4 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، مقابل 1.03 مليار دولار للأشهر المماثلة من 2018.

قطر

بلغ حجم التراجع فى واردات مصر منها 98.6 مليون دولار، بعد أن سجلت الواردات المصرية منها 2.8 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، مقابل 101.4 مليون دولار للأشهر المماثلة من 2018.

الكويت

بلغ حجم التراجع فى واردات مصر منها 45.4 مليون دولار، بعد أن سجلت الواردات المصرية منها 331.4 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، مقابل 376.9 مليون دولار للأشهر المماثلة من 2018.

تونس

بلغ حجم التراجع فى واردات مصر منها 17.05 مليون دولار، بعد أن سجلت الواردات المصرية منها 15.1 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، مقابل 32.1 مليون دولار للأشهر المماثلة من 2018.

الجزائر

بلغ حجم التراجع فى واردات مصر منها 33.4 مليون دولار، بعد أن سجلت الواردات المصرية منها 30.4 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، مقابل 63.9 مليون دولار للأشهر المماثلة من 2018.

لبنان

بلغ حجم التراجع فى واردات مصر منها 4.6 مليون دولار، بعد أن سجلت الواردات المصرية منها 14.8 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، مقابل 19.4 مليون دولار للأشهر المماثلة من 2018.