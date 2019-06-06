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حبس 5 متهمين بسرقة كابلات كهربائية فى الخليفة

الخميس، 06 يونيو 2019 08:44 م
حبس 5 متهمين بسرقة كابلات كهربائية فى الخليفة سرقة كابلات كهرباء - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة المقطم والخليفة، حبس 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، تم القبض عليهم أثناء سرقتهم كابلات كهربائية، من داخل إحدى كبائن الكهرباء بمنطقة المقابر بدائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن قوة أمنية من قسم شرطة الخليفة، أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية، تمكنوا من ضبط 5 أشخاص، أثناء سرقتهم كمية من الكابلات الكهربائية، من داخل إحدى كبائن الكهرباء، بمنطقة مقابر الإمام الشافعى.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه تم العثور  على 6 لفافات من الكابلات الكهربائية بطول 35 متر بحوزة المتهمين، والأدوات التى تُستخدم فى ممارسة نشاطهم الإجرامى، ودراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهم.


سرقه كابلات كهرباء

الخليفه

قسم شرطة الخليفة

نيابة المقطم

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