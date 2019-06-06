تنفيذ 1300 حكم متنوع وضبط 99 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 1301 حكمًا متنوعًا منها 929 حكمًا جزئيا و49 حكم مستأنف و271 حكم غرامات و48 حكم مخالفات و4هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 8100 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 99 متهمًا هاربا محكومًا عليه، وتم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.