"تغيير اسم طفل" يتسبب في خلافات زوجية.. تعرف على التفاصيل

كتب أحمد عبد الهادى

أقامت "ع.خ" ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب فيها بإلزام السجل المدنى بتغير اسم نجلها من "هلول .ع.ر" لـ "ياسين.ع.ر".

واختصمت الدعوى رقم 21476 لسنة 73 قضائية، كلا من مصلحة الأخوال المدنية وسجل مدنى الحوامدية ووالد الطفل.

وقالت الطاعنه في دعواها، أنها أم للطفل "هلول" وقد نشبت خلافات زوجية بينها وبين والد الطفل بسبب تسميته لهذا الاسم، حيث قامت المدعية بالذهاب للسجل المدنى لتغير الاسم - لكن السجل رفض طالباً بحضور الأب بنفسه .

وأضافت الطاعنه: "إن علاقتها بوالد نجلها قد انتهت وأنها تطالبه بالنفقة الزوجية، إلا أنه رافض تمامًا كفالتهم طالبًا منه التنازل عن كافة حقوقها للسماح لها بتغير اسم نجلها للاسم الذي تريده".. وتابعت: "سأقوم بتقديم أوراق نجلى للالتحاق بالصف الأول الابتدائي، وهذا الاسم يحمل سخرية ضده من زملاءه الذي سيكون معهم فيما بعد بالدراسة وقل يؤثر علي نفسيته وهو في مقتبل العمر" .

وأشارت إلى أنها تقدمت لنجلها لتعليم لعبة الكاراتيه بنادي شركة السكر بالحوامدية، إلا أنه يعانى من سوء معاملة مدربيه وزملاءه بسبب اسمه "هلول".