تعرف على خطوات استخراج القيد العائلى " المميكن " والمستندات المطلوبة

يتساءل الكثير من المواطنين، عن إجراءات الحصول على قيد عائلى مميكن ، و"اليوم السابع" يوضح فى خطوات إجراءات والأساليب التى يجب إتباعها لاستخراج هذا المستند .
" الإجراءات"
1-شراء النموذج واستيفاء البيانات.
2-تقديم الطلب للموظف المختص.
"المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة"
1-صاحب القيد شخصياً.
2-أحد أقارب القيد حتى الدرجة الثالثة فى القيد العائلى والدرجة الاولى للقيد الفردى.
3-من يحمل توكيل خاص بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن.
"المستندات المطلوبة"
1-نموذج 40.
2-صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.
3- صورة وثيقة الزواج أو الطلاق مميكنة.
4-صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الزوجين مميكنة.
5-صورة شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.
6- صورة شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.
"المستندات المطلوبة للقيد الفردى"
1-نموذج 40.
2- صورة بطاقة الرقم القومى.
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