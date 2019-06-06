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تعرف على خطوات استخراج القيد العائلى " المميكن " والمستندات المطلوبة

الخميس، 06 يونيو 2019 06:00 ص
تعرف على خطوات استخراج القيد العائلى " المميكن " والمستندات المطلوبة مصلحة الأحوال المدنية- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين، عن إجراءات الحصول على قيد عائلى مميكن  ، و"اليوم السابع" يوضح فى خطوات إجراءات والأساليب التى يجب إتباعها لاستخراج هذا المستند .

" الإجراءات"

1-شراء النموذج واستيفاء البيانات.

2-تقديم الطلب للموظف المختص.

"المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة"

1-صاحب القيد شخصياً.

2-أحد أقارب القيد حتى الدرجة الثالثة فى القيد العائلى والدرجة الاولى للقيد الفردى.

3-من يحمل توكيل خاص بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن.

"المستندات المطلوبة"

1-نموذج 40.

2-صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.

3- صورة وثيقة الزواج أو الطلاق مميكنة.

4-صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الزوجين مميكنة.

5-صورة شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.

6- صورة شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.

"المستندات المطلوبة للقيد الفردى"

1-نموذج 40.

2- صورة بطاقة الرقم القومى.


قيد عائلى

استخراج قيد عائلى

اخبار الحوادث

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