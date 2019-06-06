سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 يونيو 2019 08:00 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 6 -6-2019 ثانى أيام عيد الفطر

الخميس، 06 يونيو 2019 07:00 ص
تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 6 -6-2019 ثانى أيام عيد الفطر الذهب - ارشيفية
كتب – إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسجل أسعار فى مستهل تعاملات اليوم الخميس 6 يونيو 2019 استقرارا ملحوظا حتى الآن، عقب ارتفاعها مساء أمس الأربعاء بقيمة 4 جنيهات، نتيجة ارتفاع سعر الذهب عالميا إلى 1330 دولارا للأوقية.

أسعار الذهب اليوم الخميس

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 622 جنيها للجرام

الذهب عيار 18 يسجل 533.25 جنيه للجرام

الذهب عيار 24 سجل 710.25 جنيه للجرام

الجنيه الذهب سجل 4976 جنيها

يشار إلى أن أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار بالسوق المصفية.

ومنذ يوم 28 مايو 2019 يشهد سعر الذهب فى مصر، صعودا تدريجيا وبشكل يومى، ليسجل خلال الثمانية أيام الماضية ارتفاعات بلغت أكثر من 19 جنيها للجرام، بالتزامن مع صعود الذهب عالميا بشكل ملحوظ، عقب توسيع قاعدة الحرب التجارية بين أمريكا وبعض الدول وعلى رأسها الصين والمكسيك.


سعر الذهب

الذهب

الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

الذهب فى مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سداسية زعيم الثغر ضمن 10 مباريات لاتنسى للأهلى فى "الأعياد".. فيديو

سداسية زعيم الثغر ضمن 10 مباريات لاتنسى للأهلى فى "الأعياد".. فيديو

ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

مناظرة بين اثنين من مرشحى انتخابات الرئاسة التونسية حول كيفية التعامل مع الإخوان حال وصولهم للحكم.. منذر قفراش:سأحاكم قياداتهم جميعا بتهمة الخيانة العظمى والإرهاب.. ليلى همامى:سأتبع استراتيجية المواجهة الشاملة

مناظرة بين اثنين من مرشحى انتخابات الرئاسة التونسية حول كيفية التعامل مع الإخوان حال وصولهم للحكم.. منذر قفراش:سأحاكم قياداتهم جميعا بتهمة الخيانة العظمى والإرهاب.. ليلى همامى:سأتبع استراتيجية المواجهة الشاملة

اختراق حسابات كل الإعلاميين على موقع الاتحاد الأفريقى قبل "الكان"

اختراق حسابات كل الإعلاميين على موقع الاتحاد الأفريقى قبل "الكان"

فيديو.. أفضل 20 هدفا فى دوري أبطال أوروبا موسم 2018-19

فيديو.. أفضل 20 هدفا فى دوري أبطال أوروبا موسم 2018-19

بعد حصول 2002 سجين عليه.. "اليوم السابع" يوضح الفروق الجوهرية بين "العفو الرئاسى" و"الشرطى" و"الصحى".. ويكشف خطوات التقديم فى العفو.. والهدف إدخال السرور والفرحة على ذوى المساجين

بعد حصول 2002 سجين عليه.. "اليوم السابع" يوضح الفروق الجوهرية بين "العفو الرئاسى" و"الشرطى" و"الصحى".. ويكشف خطوات التقديم فى العفو.. والهدف إدخال السرور والفرحة على ذوى المساجين

الداخلية تثأر لشهدائها فى كمين جنوب العريش.. مقتل 14 إرهابيا في منزل مهجور بحي المساعيد.. خبير أمني: المتطرفون يحاولون الظهور في المشهد مجددا بأعمال يائسة.. ورد الفعل السريع للشرطة كان قوياً.. فيديو وصور

الداخلية تثأر لشهدائها فى كمين جنوب العريش.. مقتل 14 إرهابيا في منزل مهجور بحي المساعيد.. خبير أمني: المتطرفون يحاولون الظهور في المشهد مجددا بأعمال يائسة.. ورد الفعل السريع للشرطة كان قوياً.. فيديو وصور

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل قادة العالم يحتفلون بذكرى نورماندى الـ75.. روسيا والصين ملتزمتان بالتنفيذ الكامل لخطة البرنامج النووى الإيرانى.. أمير الكويت يعزى السيسى فى ضحايا العريش

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل قادة العالم يحتفلون بذكرى نورماندى الـ75.. روسيا والصين ملتزمتان بالتنفيذ الكامل لخطة البرنامج النووى الإيرانى.. أمير الكويت يعزى السيسى فى ضحايا العريش

حظك اليوم الخميس 6/ 6/ 2019 برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اطلق العنان لخيالك

حظك اليوم الخميس 6/ 6/ 2019 برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اطلق العنان لخيالك

حظك اليوم الخميس 6/ 6/ 2019 برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اثبت على موقفك

حظك اليوم الخميس 6/ 6/ 2019 برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اثبت على موقفك

حظك اليوم الخميس 6/6/2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اهتم بنفسك

حظك اليوم الخميس 6/6/2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اهتم بنفسك

حظك اليوم الخميس 6/6/2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استرخى

حظك اليوم الخميس 6/6/2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استرخى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة