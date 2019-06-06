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النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي عن جثة عاطل قتله جاره في بولاق

الخميس، 06 يونيو 2019 05:52 م
النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي عن جثة عاطل قتله جاره في بولاق جثة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثة عاطل قتل على يد آخر ببولاق الدكرور، بسبب توجيه المجنى عليه الشتائم للمتهم، نتيجة خلافات الجيرة.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد مقتل عامل نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، فانتقل المقدم محمد الجوهرى إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن عاطل طعن عامل، مما أسفر عن مقتله، بسبب خلافات الجيرة بينهما، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

وبمواجهة القاتل اعترف أمام العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة، بقتل المجنى عليه، بسبب تعرضه للشتم والسباب، من جانب القتيل، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


قتل

خلافات الجيرة

مشاجرة

بولاق الدكرور

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