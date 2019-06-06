القبض على 5 أشخاص وراء سرقة كابلات كهربائية فى الخليفة

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على 5 أشخاص، أثناء سرقتهم كابلات كهربائية، من داخل إحدى كبائن الكهرباء بمنطقة المقابر بالخليفة، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت قوة أمنية من قسم شرطة الخليفة، أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية، من ضبط 5 أشخاص، أثناء سرقتهم كمية من الكابلات الكهربائية، من داخل إحدى كبائن الكهرباء، بمنطقة مقابر الإمام الشافعى.

وعثر بحوزتهم على 6 لفافات من الكابلات الكهربائية بطول 35 متر، والأدوات التى تُستخدم فى ممارسة نشاطهم الإجرامى، ودراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات بإسلوب "القطع" باستخدام الأدوات المضبوط بحوزتهم، بقصد التصرف فيها بالبيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.