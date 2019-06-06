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السجن مدى الحياة لممرض قتل 85 مريضا فى ألمانيا

الخميس، 06 يونيو 2019 02:05 م
السجن مدى الحياة لممرض قتل 85 مريضا فى ألمانيا مرضى - صورة أرشيفية
(رويترز)

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ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن ممرضا سابقا أُدين بقتل 85 من مرضاه وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة اليوم الخميس، فى أسوأ جرائم القتل المتسلسل فى تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية.

وكان نيلس هويجل قد أُدين بالفعل وصدر حُكم عليه في جريمتى قتل عام 2015، واعتاد هويجل أن يحقن مرضاه بعقار قاتل ثم يلعب دور البطل فى محاولة إنقاذهم.

ووجه الادعاء اتهامات أخرى له العام الماضى فى عشرات من جرائم القتل التى اتُهم فيها.

وقال متحدث باسم الأُسر التى فقدت أفرادا منها بسبب جرائم هويجل للصحفيين قبيل صدور الحكم إن المسؤولين بالمستشفيات التي عمل بها هويجل يجب أن يحاكموا بعده.

 


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ممرض

عقار قاتل

المانيا

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