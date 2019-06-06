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الجيش الليبى يسقط طائرة تركية أثناء هبوطها فى مدرج مطار معيتيقة الدولى

الخميس، 06 يونيو 2019 03:00 ص
الجيش الليبى يسقط طائرة تركية أثناء هبوطها فى مدرج مطار معيتيقة الدولى سلاح الجو الليبى - أرشيفية
وكالات الأنباء

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استهدف سلاح الجو الليبى التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، طائرة تركية مسيرة أثناء هبوطها فى مدرج مطار معيتيقة الدولى بالعاصمة الليبية طرابلس، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، اليوم الخميس.

وقال المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الليبى، فى بيان، إن "مقاتلاتنا الجوية قامت بملاحقة طائرة تركية مسيّرة قامت بالإغارة على قواتنا وأسقطها فى أثناء هبوطها فى المدرج الذى خرجت منه بقاعدة معيتيقة".

من جانبها، قالت إدارة مطار معيتيقة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، إن "مدرج الاقلاع فى مطار معيتيقة الدولى تعرض منذ قليل لقصف بطائرة حربية".

 


مطار معيتيقة الدولى

سلاح الجو الليبى

الجيش الليبى

خليفة حفتر

طائرة بدون طيار

القوات المسلحة الليبية

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