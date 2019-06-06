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استنفار أمنى على مستوى الجمهورية لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك

الخميس، 06 يونيو 2019 12:00 ص
استنفار أمنى على مستوى الجمهورية لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك استنفار أمني_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تواصل أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، تكثيف تواجدها بكافة الميادين والشوارع على مستوى الجمهورية لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك.

وتشهد الشوارع انتشارا شرطيا مكثفا، فضلاً عن التواجد الأمنى بمحيط الحدائق والمتنزهات بكافة المحافظات لتأمين المواطنين.

ويتفقد مديرو الأمن الشوارع والميادين فى نطاق محافظاتهم للتأكد من الانتشار الشرطى الجيد، ومراجعة خطط التأمين على أرض الواقع.

ويشدد مديرو الأمن على المواطنين بأهمية اليقظة والتعامل بحسم مع أية محاولات للخروج عن القانون وحسن معاملة المواطنين.

 


تامين المواطنين

احتفالات عيد الفطر

تامين المواطنين بالعيد

انتشار شرطي

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