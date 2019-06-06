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إحالة 13 طبيب وممرضة للتحقيق لتغيبهم عن العمل بالأقصر خلال العيد

الخميس، 06 يونيو 2019 01:13 م
إحالة 13 طبيب وممرضة للتحقيق لتغيبهم عن العمل بالأقصر خلال العيد جانب من الجولة التفقدية بمستشفيات الاقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، أنه قامت 6 فرق إشرافية بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر وعدد من قيادات المديرية بالمرور المفاجئ علي المنشآت الصحية في 7 مراكز بالأقصر، شملت جميع المستشفيات والعديد من الوحدات الصحية، وأسفر المرور عن توافر مستلزمات وأدوية الطوارئ والأمصال بالمستشفيات والوحدات، كما ظهر التزام معظم الفرق الطبية بالتواجد.

وأسفر المرور عن كشف غياب عدد 13 ممرضة وطبيب بشري تم إحالتهم للتحقيق، ومن المقرر أن تستمر الحملات التفتيشية طوال أيام عيد الفطر المبارك وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باستمرار أعمال مراقبة جميع المنشآت الصحية بالأقصر.

 


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