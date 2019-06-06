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أكثر من 20 مليار طن من النفط فى القطب الشمالى الروسى لشركة "روسنفت"

الخميس، 06 يونيو 2019 09:37 م
أكثر من 20 مليار طن من النفط فى القطب الشمالى الروسى لشركة "روسنفت" النفط _ أرشيفية
أ ش أ

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أكد رئيس شركة روسنفت الروسية ايجور سيتشين، أن إمكانات موارد القطب الشمالى الروسى لمشروعات المحتملة تتجاوز 20 مليار طن من النفط.

وقال سيتشين، فى تصريحات على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادى الدولي، حسبما أوردت وكالة (نوفوستي) اليوم الخميس: " يشمل هذا التقدير كلا المشروعين، سواء فى بحر كارسك أو فى شمال إقليم كراسنويارسك حيث تنتظرنا اكتشافات ضخمة ومشاريع كبيرة الحجم ، والتى سيكون لها تأثير كبير على صناعة النفط العالمية".

وكانت روسيا قد بدأت فى السنوات الأخيرة تنمية اقتصادية نشطة فى القطب الشمالي، بما فى ذلك استخراج النفط والغاز وتطوير الطريق البحرى الشمالي، الذى قد يصبح على نحو متزايد بديلا عن الطرق التقليدية من أوروبا إلى آسيا.

وفى ضوء زيادة اهتمام دول حلف شمال الأطلسى بالمنطقة القطبية الشمالية، اتخذت روسيا مجموعة من التدابير العسكرية لحماية المصالح الروسية فى تلك المنطقة.

وكان الرئيس الروسى قد أكد فى وقت سابق أن المنطقة القطبية الشمالية الروسية تحتوى على الاحتياطات المعدنية الرئيسية لبلاده.


القطب الشمالى

النفط

اسعار النفط

اخبار الاقتصاد

روسيا

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