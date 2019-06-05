4 أيام لتاجر مخدرات فى قنا بعد ضبطه بـ50 كيلو جراما من البانجو

قنا - وائل محمد

قررت نيابة مركز شرطة قنا، حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بجلب كمية كبيرة من نبات البانجو، لترويجها على المتعاطين فى عيد الفطر.

كانت أجهزة الأمن فى قنا قد رصدت عاملا يُدعى "م. م. ح"، 58 سنة، مقيم فى دائرة مركز شرطة قنا، لاتجاره فى المواد المخدرة على نطاق واسع، مُتخذا من دائرة المركز والمراكز المجاورة له مسرحا لمزاولة نشاطه، وحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية تجارته غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفته إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وضبطته وبحوزته 50 كيلو جراما من نبات البانجو، وبندقية خرطوش، و3 طلقات من العيار نفسه، ومبلغا من حصيلة تجارته، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار.