سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 05:06 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية اقتصاد وبورصة

3 محاور لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمصر.. تعرف عليها

الأربعاء، 05 يونيو 2019 05:05 ص
3 محاور لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمصر.. تعرف عليها هالة الجوهرى
كتبت: هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت المهندسة هالة الجوهرى القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، إن الهيئة تعمل فى الفترة القادمة من خلال استراتيجية ترتكز على 3 محاور رئيسية يتم العمل على تنفيذها.

وأوضحت الجوهرى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المحور الأول يتمثل فى زيادة الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال تحديد الأولويات فى الأسواق المستهدفة وتحديد التكنولوجيا المستهدفة والتحرك بشكل استباقى وفعال لتعزيز وتمييز هوية مصر التكنولوجية بين الدول المصدرة والمستوردة لخدمات تكنولوجيا المعلومات.

وأعلنت الهيئة فى وقت سابق، أنها تستهدف الوصول بحجم الصادرات التكنولوجية من مصر إلى 4.2 مليار دولار قبل أواخر العام الحالى، مقارنة بـ 3.7 مليار دولار حالياً.

وأضافت الجوهرى بأن المحور الثانى لإستراتيجية الهيئة هو بناء الإنسان وتنمية القدرات البشرية وذلك عبر التعاون مع شركاء الهيئة مثل معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات ومنظمات المجتمع المدنى، إضافة إلى عمل منظومة متكاملة لتنمية القدرات البشرية على مستوى الأفراد وبالتخصصات التكنولوجية وكذلك طبقاً للمعايير العالمية.

 أما المحور الثالث فقد ذكرت الجوهرى أنه يتعلق بدعم الإبداع وريادة الأعمال، وذلك عبر نشر مجمعات الابداع والتدريب وإنشاء 4 مجتمعات استرشادية للإبداع فى 4 محافظات.

 


هيئة تكنولوجيا المعلومات

هالة الجوهرى

الابداع

ريادة الاعمال

تنمية الصادرات

بناء الانساء

الاقتصاد

الأقتصاد

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"تنمية تكنولوجيا المعلومات": نتعاون مع الجمارك لتطبيق التوقيع الإليكترونى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:38 م

هيئة تكنولوجيا المعلومات: نستهدف الوصول بحجم الصادرات التكنولوجية ل4.2 مليار دولار

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:32 م

رئيس النواب العراقى ووزير الاتصالات يبحثان وضع قطاع تكنولوجيا المعلومات

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:00 ص

"معلومات الوزراء" وهيئة تكنولوجيا المعلومات يوقعان بروتوكولا لتطوير الخدمات

الإثنين، 27 مايو 2019 12:09 م

تعرف على قيمة موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

الخميس، 16 مايو 2019 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الهند غير كل الدول.. "جبل القمامة" يناطح "تاج محل" فى الارتفاع .. اعرف القصة

الهند غير كل الدول.. "جبل القمامة" يناطح "تاج محل" فى الارتفاع .. اعرف القصة

أمن الشرقية: مقتل "الزونجي" المتهم بقتل معاون مباحث أبو حماد فى ليلة القدر

أمن الشرقية: مقتل "الزونجي" المتهم بقتل معاون مباحث أبو حماد فى ليلة القدر

البرلمان يتصدى لكيانات التوظيف الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعى.. نائبة تطالب بمواجهتهم: يعلنون عن وظائف وهمية نظير مبالغ مالية ويستغلون حيل عديدة.. ونواب يطالبون بتشديد العقوبات ضدهم والرقابة على صفحاتهم

البرلمان يتصدى لكيانات التوظيف الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعى.. نائبة تطالب بمواجهتهم: يعلنون عن وظائف وهمية نظير مبالغ مالية ويستغلون حيل عديدة.. ونواب يطالبون بتشديد العقوبات ضدهم والرقابة على صفحاتهم

على معلول مطلوب فى الأهلى السعودي لتعويض عبد الشافى

على معلول مطلوب فى الأهلى السعودي لتعويض عبد الشافى

زي توم وجيرى.. لقطات طريفة لأشقاء تفننوا فى إغاظة بعضهم البعض

زي توم وجيرى.. لقطات طريفة لأشقاء تفننوا فى إغاظة بعضهم البعض

لمس أكتاف الحلقة الأخيرة.. ياسر جلال يعود مدربا للمصارعة ويطلق إيمان العاصى

لمس أكتاف الحلقة الأخيرة.. ياسر جلال يعود مدربا للمصارعة ويطلق إيمان العاصى

تأجيل إعلان إعادة مباراة الترجي والوداد للعرض على الشئون القانونية بالفيفا

تأجيل إعلان إعادة مباراة الترجي والوداد للعرض على الشئون القانونية بالفيفا

أجيرى يُحدد الثانية عشر ظهر الخميس موعدا لتجمع المنتخب ببرج العرب

أجيرى يُحدد الثانية عشر ظهر الخميس موعدا لتجمع المنتخب ببرج العرب

أبناء نجريج يرتدون تيشرت ليفربول.. شاهد إهداء صلاح فانلة الريدز لشقيقه

أبناء نجريج يرتدون تيشرت ليفربول.. شاهد إهداء صلاح فانلة الريدز لشقيقه

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. تحلى بالهدوء والصبر

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. تحلى بالهدوء والصبر

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. استمتع بفترة من الهدوء

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. استمتع بفترة من الهدوء

حظك اليوم الأربعاء 5/ 6/ 2019 برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. ثق فى نفسك

حظك اليوم الأربعاء 5/ 6/ 2019 برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. ثق فى نفسك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة