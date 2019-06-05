25354150 خط ساخن للإبلاغ عن نقص الأدوية طوال أيام عيد الفطر

كتب وليد عبد السلام

خصصت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة ، خط ساخن برقم (25354150) لتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك حول نقص الأدوية بالصيدليات أو المستشفيات الحكومية.

ويقدم الخط الساخن خدمة الإستعلام عن أرصدة المستحضر محل الشكوى، ومعدلات استهلاكها بمخازن شركات التوزيع، وفى حالة توافر المستحضر بشركات التوزيع يتم الرد على الشاكى، للحصول على الدواء من أقرب صيدلية.

وفى حال عدم توافر المستحضر بشركات التوزيع تتم مخاطبة الشركة المنتجة للمستحضر محل الشكوى، للوقوف على أسباب النقص، وتوفير الدواء المثيل أو البديل المناسب، مع السعى لإيجاد الحلول اللازمة عن طريق التواصل مع الإدارات الداخلية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية.