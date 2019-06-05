سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية صحة وطب

10 أسباب تجعل شعرك يتوقف عن النمو.. منها التوتر النفسى

الأربعاء، 05 يونيو 2019 09:00 ص
10 أسباب تجعل شعرك يتوقف عن النمو.. منها التوتر النفسى توقف نمو الشعر - أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توقف نمو الشعر من المشاكل الشائعة التى تواجه كثيرا من الأشخاص، خاصة النساء اللاتى يهتممن بصحة وجمال شعرهن، ولكن هناك أسباب عديدة تجعل شعرك يتوقف عن النمو، وهذه الأسباب نتعرف عليها فى السطور التالية، بحسب موقع style craze.

تقصف الاطراف

أسباب توقف نمو الشعر

الوراثة

الوراثة لها دور مهم فى التأثير على دورة نمو شعرك، إذا كان لديك شعر طويل وصحي ولامع وسميك على الرغم من عدم الاهتمام به كثيرًا فالأمر يعود إلى جيناتك، خلاف ذلك تحتاج إلى بذل جهد إضافي لمنع شعرك من التساقط وتعزيز نموه.

الجينات
الجينات

الإجهاد

ثبت طبيا أن أي نوع من الإجهاد البدني أو النفسي يضر بنمو الشعر، يؤدي الإجهاد إلى حالة تسمى Telogen effluvium يدخل فيها شعرك إلى مرحلة التيلوجين (مرحلة الراحة) قبل الأوان ، وبالتالي يقيد 30٪ من نموه تمامًا، وهذا يؤثر على دورة نمو شعرك وتتسبب في تساقط الشعر.

تقدم العمر

لا يؤدي التقدم في السن إلى ظهور الشعر بلون رمادي فحسب، بل إنه يؤثر أيضًا على نموه؛ تؤثر صحتك الجسدية وعاداتك الغذائية - إلى جانب العمر على دورة نمو شعرك.

العمر
العمر

تكسر الشعر

عادة ينمو شعر الشخص العادي بمعدل حوالي 6 بوصة في السنة، إذا لاحظت أن شعرك هو نفس الطول حتى بعد فترة معينة، فقد يكون تكسر الشعر بسبب قلة الاهتمام والعناية.

تقصف أطراف الشعر

إذا لم يتلق شعرك ما يكفى من المواد الغذائية لتحقيق التوازن فى مستويات الرطوبة ، فستبدأ نهاياته بالتقصف، مما يؤدى إلى الكسر.

قصات الشعر ومنتجات التصفيف 

يكون للمعالجات والمنتجات الكيميائية المستخدمة لتصفيف شعرك تأثير كبير على صحته ونموه، يمكن أن يؤدى تراكم الزيوت والمنتجات الموجودة على فروة رأسك إلى عرقلة البصيلات وإعاقة نمو الشعر.

مرض الثعلبة

مرض مناعى ذاتى يصيب الجهاز المناعى الخلايا فى بصيلات الشعر ويسبب تساقط شعرك، يعتقد العلماء أن هذه الحالة قد تكون وراثية.

عدم ممارسة الرياضة أو قلة التغذية

اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية مهمان جدًا لنمو الشعر، ويحتاج شعرك أيضًا إلى الفيتامينات والمعادن والمواد الغذائية الكافية للنمو. يمكن أن يؤدي قصور الحديد أو البروتين أو الزنك أو فيتامين أ أو البيوتين إلى إضعاف شعرك وتعريضه للتلف والخسارة.

مشاكل الغدة الدرقية

يمكن أن يكون خلل إنتاج الهرمونات من الغدة الدرقية تأثير سلبى على شعرك، حيث يمكن أن يؤثر كل من قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية على نمو الشعر حيث إنهما يؤثران على وظائف الجسم والتمثيل الغذائي ، مما يؤدي إلى تساقط الشعر.

الولادة والرضاعة الطبيعية

غالبًا ما تؤدي الاختلالات الهرمونية بعد الولادة إلى ما يعرف باسم تساقط الشعر بعد الولادة، والذى يصيب 40-50٪ من النساء.


اسباب توقف نمو الشعر

توقف نمو الشعر

تساقط الشعر

توقف الشعر عن النمو

اسباب تساقط الشعر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فى ثوب من الكسندر ماكوين.. كيت ميدلتون خبيرة ارتداء ملابس بالمناسبات الرسمية

فى ثوب من الكسندر ماكوين.. كيت ميدلتون خبيرة ارتداء ملابس بالمناسبات الرسمية

ضحك ولعب وسيلفى.. مظاهر احتفال المصريين بعيد الفطر.. صور

ضحك ولعب وسيلفى.. مظاهر احتفال المصريين بعيد الفطر.. صور

تشييع جنازة الفنان محمد نجم من مسجد مصطفى محمود عصر اليوم

تشييع جنازة الفنان محمد نجم من مسجد مصطفى محمود عصر اليوم

ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 46 مليار جنيه

ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 46 مليار جنيه

وداعا "نجم" الكوميديا.. رحيل محمد نجم فى أول أيام عيد الفطر بعد صراع مع المرض.. قدم عشرات من المسرحيات الكوميدية وأسس مدرسة خاصة فى فن الضحك.. "شفيق يا راجل" إيفيه لن ينساه المصريون

وداعا "نجم" الكوميديا.. رحيل محمد نجم فى أول أيام عيد الفطر بعد صراع مع المرض.. قدم عشرات من المسرحيات الكوميدية وأسس مدرسة خاصة فى فن الضحك.. "شفيق يا راجل" إيفيه لن ينساه المصريون

"شمبانزى بيشوف إنستجرام".. شاهد أغرب 7 فيديوهات لطرازان مع الحيوانات

"شمبانزى بيشوف إنستجرام".. شاهد أغرب 7 فيديوهات لطرازان مع الحيوانات

وفاة الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض

فيديو معلوماتى.. 3 أنواع لدموع العين تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. 3 أنواع لدموع العين تعرف عليها

مقتل 5 إرهابيين واستشهاد ضابط وأمين شرطة خلال التصدى لهجوم بكمين بالعريش

مقتل 5 إرهابيين واستشهاد ضابط وأمين شرطة خلال التصدى لهجوم بكمين بالعريش

هجوم عناصر إرهابية على كمين بشمال غرب العريش ويتم التعامل وتبادل إطلاق النيران

هجوم عناصر إرهابية على كمين بشمال غرب العريش ويتم التعامل وتبادل إطلاق النيران

صراع الألقاب.. محمد صلاح يهدد عرش الننى "فيديو"

صراع الألقاب.. محمد صلاح يهدد عرش الننى "فيديو"

صور.. شاهد هدايا الرئيس السيسي لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى عيد الفطر

صور.. شاهد هدايا الرئيس السيسي لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى عيد الفطر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة