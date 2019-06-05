ومصرع طفلة وإصابة 20 فى حادث انقلاب سيارة على طريق سوهاج البحر الأحمر

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر عند نقطة الكيلو 30 ، انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق مما نتج عنه إصابة 20 شخصا ووفاة طفلة عمرها 3 شهور.

ترجع الواقعة عقب تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا من خدمات تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ووجود مصابين تم نقلهم جميعا لمستشفى سوهاج الجامعى للعلاج.

تبين بالفحص من التحريات أنه أثناء سير السيارة رقم 7965 ص ا ج ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر عند نقطة الكيلو 30 على طريق، انفجر الإطار الخلفى الأيسر للسيارة، ما نتج عنه انقلابها على جانب الطريق نتج عن ذلك إصابة 21 من مستقلى السيارة بينما توفيت طفلة من المصابين عمرها 3 شهور فور وصولها المستشفى الجامعى.

وأشارت التحريات إلى أن المصابين جميعهم من أسرة واحدة وأن السيارة كانت قادمه من القاهرة في طريقها إلى قرية أبومناع بمركز دشنا محافظة قنا لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.