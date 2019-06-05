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وفد من القيادات الكنسية يهنئون محافظ بنى سويف بعيد الفطر المبارك

الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:09 م
وفد من القيادات الكنسية يهنئون محافظ بنى سويف بعيد الفطر المبارك محافظ بنى سويف والقيادات الكنسية
بنى سويف - هانى فتحى

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استقبل المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف بمكتبه، وفدا من القيادات الكنسية ببنى سويف يضم نيافة الأنبا "غبريال" أسقف بنى سويف وتوابعها ونيافة الأنبا "اسطفانوس" أسقف ببا وتوابعها، والقمص "باسيليوس الأنبا بولا" دير الأنبا بولا" والقمص "فام الأنطونى" دير الأنبا أنطونيوس" مركز ناصر، والقمص بولص فهمى وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك، والقس فليمون عازر ممثل عن الطائفة الإنجيلية ببنى سويف.

وخلال اللقاء تقدم وفد القيادات الكنسية بمختلف طوائفها بالتهنئة للمحافظ المستشار هانى عبد الجابر، بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدين على أن شعب مصر دوما يتميز بالوحدة الوطنية الراسخة، وعمق المشاعر التى تجسد الروح المصرية السمحة التى يشهد التاريخ على تماسكها، ويدلل على ذلك مواجهة الصعاب والتحديات بروح المواطنة المصرية النقية من أية شوائب.

ومن جهته أكد المحافظ، على أن الوحدة الوطنية هى مبادئ راسخة وخلق أصيل متجذر فى وجدان الشعب المصرى على مر العصور والأزمان، مشيرا إلى أهمية التكاتف والترابط بين نسيج الوطن الواحد فى تحقيق التنمية وتقدم ورخاء مصرنا الحبيبة والوقوف صفا واحدا فى مواجهة الإرهاب وأهل الشر، لافتا إلى أن هذه الروح الوطنية تجسدها قوة روابط المودة والمحبة التى تجمع بين المصريين فى أوقات الرخاء والشدة. 

القيادات الكنسية تهنئ محافظ بنى سويف بعيد الفطر (1)
القيادات الكنسية تهنئ محافظ بنى سويف بعيد الفطر

 

القيادات الكنسية تهنئ محافظ بنى سويف بعيد الفطر (2)
القيادات الكنسية تهنئ محافظ بنى سويف بعيد الفطر

 

القيادات الكنسية تهنئ محافظ بنى سويف بعيد الفطر (3)
القيادات الكنسية تهنئ محافظ بنى سويف بعيد الفطر

 

القيادات الكنسية تهنئ محافظ بنى سويف بعيد الفطر (4)
القيادات الكنسية تهنئ محافظ بنى سويف بعيد الفطر 

 

القيادات الكنسية تهنئ محافظ بنى سويف بعيد الفطر (5)
القيادات الكنسية تهنئ محافظ بنى سويف بعيد الفطر

 

القيادات الكنسية تهنئ محافظ بنى سويف بعيد الفطر (6)
القيادات الكنسية تهنئ محافظ بنى سويف بعيد الفطر

 


بنى سويف

عيد الفطر

كنائس بنى سويف

تهانى عيد الفطر

محافظ بنى سويف

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