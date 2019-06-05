وفاة 3 سيدات بالبحرين بعد تسرب غاز فى منزل

كتبت جينا وليم

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية،صباح اليوم الأربعاء على تويتر، عن وفاة ثلاث سيدات تتراوح أعمارهن بين 30 و 48 عاما، وإصابة اثنتين آخريين اختناقا، إثر تسرب غاز بمنزل فى منطقة سترة، وأن الجهات المختصة تباشر إجراءاتها اللازمة.