وفاة 3 سيدات بالبحرين بعد تسرب غاز فى منزل

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية،صباح اليوم الأربعاء على تويتر، عن وفاة ثلاث سيدات تتراوح أعمارهن بين 30 و 48 عاما، وإصابة اثنتين آخريين اختناقا، إثر تسرب غاز بمنزل فى منطقة سترة، وأن الجهات المختصة تباشر إجراءاتها اللازمة.
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أعلنت وزارة الداخلية البحرينية،صباح اليوم الأربعاء على تويتر، عن وفاة ثلاث سيدات تتراوح أعمارهن بين 30 و 48 عاما، وإصابة اثنتين آخريين اختناقا، إثر تسرب غاز بمنزل فى منطقة سترة، وأن الجهات المختصة تباشر إجراءاتها اللازمة.
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