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وصول فريق أرمينى متخصص لإزالة الألغام فى مدينة إدلب السورية

الأربعاء، 05 يونيو 2019 11:34 م
وصول فريق أرمينى متخصص لإزالة الألغام فى مدينة إدلب السورية الكشف عن الألغام - صورة أرشيفية
يريفان /أش أ/

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أعلنت وزارة الدفاع فى أرمينيا اليوم وصول فريق جديد من خبراءها فى مجال إزالة الألغام وتقديم المساعدات الطبية إلى سوريا.

 

ونقلت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية قوله "إن الفريق الجديد سوف يتولى إزالة الألغام طبقا للمعايير الدولية المطبقة بهذا الصدد، حيث من المنتظر أن يقدم أيضا المساعدات الطبية إلى سكان مدينة إدلب شمال سوريا التى ستكون مقرا لاقامته داخل سوريا.

 

تجدر الإشارة إلى وجود نحو 110 آلاف من ذوى الأصول الأرمينية فى مدينة ادلب يمثلون واحدة من أكبر الجاليات الأرمينية بالخارج، وكان أحد أعضاء الفريق الأرمنى السابق قد فقد ساقه بسبب انفجار لغم أرضى بسوريا.

 


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